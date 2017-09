Migrantii moldoveni care revin acasa din Franta vor primi salarii mai mari din partea statului francez. Acordul dintre cele doua state a fost aprobat de Guvern - VIDEO

Potrivit documentului, cei care se intorc in Moldova si se angajeaza la munca vor primi in primul an 50 la suta adaos la salariu.

In prima jumatate de an de la revenire migrantii vor avea parte de un ajutor material, care va fi stabilit ulterior pentru plata chiriei locuintei, pentru cheltuieli legate de sanatate sau scolarizare.

Bani si instruire vor primi si cei care isi vor lansa afaceri acasa.