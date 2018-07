Mihai Ghimpu a propus ca ministrul Justitiei sa vina in Parlament si sa explice de ce Ilan Sor se plimba in libertate, daca a fost condamnat. Propunerea a fost respinsa. Ghimpu: "El nu va fi pedepsit" - VIDEO

Ministrul Justitiei sa vina in Parlament si sa explice de ce Ilan Sor se plimba in libertate, daca a fost condamnat acum un an la 7 ani si jumatate de inchisoare in dosarul fraudelor de la BEM, iar procesul sau de la Curtea de Apel Cahul bate pasul pe loc. Propunerea insa a fost respinsa. Liberalul Mihai Ghimpu s-a aratat ingrijorat de faptul ca in curand, termenul de prescripte a examinarii dosarului va expira, iar Sor va ramane nepedepsit.