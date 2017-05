LIVE VIDEO. Mihai Ghimpu: "Consiliul Republican a sustinut decizia de a parasi majoritatea parlamentara. Acesta coalitie ne-a costat prea mult... Retinerea lui Chirtoaca e o decizie politica, e un show"

MIHAI GHIMPU, LIDER PL: "Consiliul Republican prin hotararea de astazi a sustinut decizia de a parasi majoritatea parlamentara, aceasta coalitie care ne-a costat foarte mult.. Inclusiv pierderea imaginii, si sanatate, si numele. Chipurile se lupta cu coruptia, dar de fapt se lupta cu PL, se lupta pentru a compromite acest partid. Acest partid care toata viata a fost anti-comunist.

Timpul arata ca nu am fost apreciati nici de cetateni, nici de colegi. Noi nu vrem sa murim cu totul.

Totul a venit odata cu presedinte vostru, aceasta a venit de la Moscova.

In loc sa se opreasca atunci cand s-au inceput primele arestari in PL, ei au continuat. Si eu pot sa scriu pe cutare, cutare si sa spun ca acela a facut asa, si asa.

Primarul general Dorin Chirtoaca retinut ieri pe motivul ca Grozavul si Gamretchi au zis ca le-au zis sa semneze cotractul cutare. Primarul nu are nicio treaba. Acel dosar deschis in 2015, va fi scris si cutare si cutare, s-a creat o practica ca la ferma aceea, abator, asa e viata omului, libertatea lui.

Cum poti sa iei o decizie in aceeasi zi. Avand in vedere ca dosarul e din 2015, ca o sa vorbeasca cu nustiu cine, ca o sa ascunda nustiu ce primarul. Azi capitala nu are conducere. Ieri au fost retinuti toti. Smecheria care e, luarea acestei primarii.

Cine credeti ca va fi interimar la Primarie? Un om care sa se jertfeasca, sa iubeasca tara? Vor pregati un om care sa ia capitala.

Codul penal prevede ca primarul sa fie chemat si sa fie intrebat ce a zis cutare si cutare, sa i se spuna sa nu iasa din tara. Daca nu a fugit pana acum de ce ar fugi acum.

Grozavu care acum da vina pe Chirtoaca, daca i-ar fi spus sa se impuste, se impusca? Ca cica i-a zis Chirtoaca semneaza contractul. Acest contract e nul, nu a adus prejudicii.

Nu pentru asta am venit in aceasta coalitie. Eu sunt pentru lupta impotriva coruptiei, dar nu elefantul sa vina si sa calce peste oameni. Poate si a rupt o frunza, dar nu pentru asta trebuia inchis.

Sunt convins ca e o decizie politica. Nu a furat miliardul, nu a violat, nu a facut nimic. De ce a trebuit asa show ieri la Primarie.

Am adus niste imagini ca si in cazul lui Chirinciuc, arestarea lui Dorin Chirtoaca e fara temei, fara probe.

Putem noi crede in Procuratura noastra, putem crede noi in organele noastre, numai ca sa creezi impresia ca ministrul liberal e un hot, ca ii aduce cu punga bani.

Ieri sau azi i-au prelungit arestul pentru 30 de zile. Noi nu am venit pentru ca sa ne loveasca cu ciocanul in cap. Noi le-am intins mana si poate nici nu meritau.

Presa e libera, dar trebuie sa fie si atenta, pentru ca iata ce se intampla. Iata asa guvernare pro-europeana eu si colegii mei nu mai dorim. Daca nu s-a apreciat munca, iata unde s-a ajuns.

Venea curcanul in Parlament si arunca cate o bomba de asta.

Nu mor iepurii cand vor pescarii. Nu o sa prinzi cu undita iepuri."