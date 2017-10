Ghimpu, despre decizia Consiliului Electoral de Circumscriptie: "Aberatie peste aberatie. O sa atacam aceasta decizie. PL o sa-l reprezinte pe Dorin Chirtoaca la referendumul din 19 noiembrie"

Mihai Ghimpu, LIDER PL: "Consider ca, in mod constient se face ca Dorin Chirtoaca sa nu participe la acest referendum si de aceea este prelungit arestul la domiciliu. Eu cred ca cetatenii inteleg ce se intampla si vor raspunde acestor care incalca legea, in primul rand puterii si celor care au initiat acest referendum. Pacat este ca ne facem de rusine in fata tuturor, in fata UE, o sa vedem.

Noi vom ataca aceasta decizie catre CEC si instanta de judecata, dar in zadar pentru ca legea nu functioneaza si nu ne ramane decat sa inregistram partidul. PL va fi reprezentat prin Dorin Chirtoaca. Noi vom face asa incat sa nu incalcam acest termen. Decizii ilegale se iau la comanda si in cazul dat cei care executa au frica, fie ca sunt executori, dar toate pana la un timp.

Sper ca cetatenii sa ia o decizie corecta, cei care sunt la putere nu pot merge cu buldozerul peste oameni, ei nu au nicio vina. Motivele procurorului sunt povesti pentru copii, eliberarea lui Chirtoaca ii pune in situatie pe cei care au mers cu buldozerul peste oameni."

Astazi, Consiliul Electoral de Circumscriptie a respins demersul primarului suspendat de a-l inregistra ca participant la referendumul de demitere a sa.