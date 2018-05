Mihai Ghimpu si-a exprimat votul: "Un primar trebuie sa vada lucrurile mari. Cine va continua proiectele ex-primarului, va face lucruri bune"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Fara democratie nu poate exista nici bunastare. Am votat pentru omul care pricepe la gospodarie, am votat pentru continuarea drumurilor care au fost stopate, pentru unitatea neamului nostru. E foarte greu sa schimbi si in 10 ani ceea ce avem noi lasat din perioada sovietica. Chisinaul va castiga daca vor vota pentru persoana care vine sa continuie proiectele lui Dorin Chirtoaca. Un primar trebuie sa vada lucrurile mari. Cine va continua proiectele ex-primarului, va face lucruri bune."





Alegerile locale in Chisinau au loc astazi, 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.