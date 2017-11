Mihai Ghimpu: "Silvia Radu este candidatul lui Plahotniuc. Un om certat cu legea vine sa faca ordine in Chisinau, Grozavu va face orice pentru a-si salva pielea"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Desi au fost respinse prima data aceste candidaturi, ele au mai fost propuse repetat si iata unde s-a ajuns.

Este adevarat ca primarul poate sa-i numeasca daca de doua ori nu sunt numiti de consilieri, insa doar primarul general, primarul ales, nu primarul interimar.

PD, daca timp de 8 ani nu au reusit sa intre pe usa din fata, uite astazi au reusit sa intre pe usa din spate. PD a obtinut increderea cetatenilor in Chisinau doar printr-un singur consilier - un singur consilier PD la Primarie. Trebuie sa recunoastem ca Silvia Radu este candidatul lui Plahotniuc. Vreau sa va amintesc ca Dodon spunea anterior ca in toamna Primaria va avea un alt primar, iar acum PD in frunte cu domnul Plahotniuc a si aratat.

Asta ca socialistii au zis ca Grozavu nu are dreptul sa numeasca viceprimarii, e de ochii lumii, sa nu para ca socialistii sunt cu democratii.

Noi vom merge pe calea juridica ca sa demonstram ca introducerea pe ordinea de zi si numirea acestor viceprimari este absolut in afara legii, cata neobrazare, acest om care este certat cu legea vine sa faca ordine in Chisinau.

Stim, de fapt, de ce a facut asta Grozavu. Au probe organele ca Grozavu a incalcat legea si doar ca sa-si salveze pielea face orice. Este dispus sa faca orice, sa-l bage la inchisoare pe primar, doar ca sa-si salveze pielea."





Valeriu MUNTEANU, MEMBRU PL: "Epopeea de preluara a municipiul Chisinau a ajuns in punctul culminant. Azi au fost insurubati in viceprimari si chiar in functia de primar interimar doi reprezentanti, cu probe, ai PD, iar cel de-al treilea facea declaratii ca moare dupa PD. Este mai mult decat clar pentru orice cetatean al RM. PL va starui pe toate caile posibile pentru a demantela aceasta nedreptate si pentru a demonstra cetatenilor care sunt adevaratele ratiuni:

1. Vom solicita interpretarea Constitutiei;

2. Consilierii din CMC au pregatit o cerere in instanta de judecata pentru a contesta legalitatea de desemnare a Siliviei Radu si Codreanu in calitate de viceprimari, dar si dispozitia prin care acestia au fost numiti;

3. Vom scrie din numele PL demersuri catre organizatiile internationale pentru a arata derapajele grave care au loc la nivelul municipiului Chisinau;

4. Vom acorda supot primarului general;





Acum putem demonstra inca o data ca aceste dosare sunt politice si scopul este de a uzurpa puterea si de a se pregati pentru alegerile municipale."

Silvia Radu este de astazi primar interimar, fiind numita in functie de Nistor Grozavu, care i-a cedat atributiile.