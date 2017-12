Mihai Ghimpu: "Traiasca liberalii si jos brazii interimari si primarii interimari. PD a adus-o pe Silvia Radu la primarie ca sa ridice PD-ul si cand colo Silvia a ingropat PD-ul si mai tare"

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Am trecut azi noaptea pe la ora 2 si am vazut ca noi liberalii am incheiat chiar si Congresul, dar becurile inca nu ardeau pe iolacika Silviei Radu.

Stiti, este vorba ceea, iaca este iaca nu-i, pas asta se refera la PD, primaria iaca este, iaca nu-i. Referendumul a esuat. PD a adus-o pe doamna Silvia Radu la primarie ca sa ridice PD-ul si cand colo Silvia a ingropat PD-ul si mai tare.

Aceasta doamna a venit fara lipsa de experienta, poate ca ea crede ca atunci cand vorbeste de Munteanu, vorbeste despre acel care a fost la comunisti. Valeriu Munteanu este liberal si nu trebuie sa explix sensul acestui cuvant.

Regretam tot ceea ce s-a intamplat si eu sunt sigur ca va continua, doar pentru ca primaria sa fie uzurpata de PD. PD-ul, din pacate, in frunte cu Vlad Plahotiuc nici nu a reactionat la rezultatele referendumului.

Poate ca PD-ul intr-o zi o sa inteleaga ca Chisinaul nu este un business de - tu cumperi si eu vand sau tu cumperi fara ca eu sa vand, totusi sunt mai multe reguli in RM si in Chisinou, iar cei din PD vor intelege si poate vor face un pas inapoi si va permite capitalei sa se dezvolte asa cum s-a dezvoltat cu pasi grei, incet, cu nevoi, in perioada cand a fost Chirtoaca primar.

Sper ca PD in frunte cu Plahotniuc sa renunoasca rezultatele referendumului, ceea ce inseamna ca Chirtoaca este primarul capitalei si trebuie sa revina in functie. Silvia a gresit unde a pasit si ii pare rau unde a ajuns. Doamna Silvia faceti un pas nu politic, dar omenesc, ocupativa cu ceea ce stiti sa faceti si nu faceti jocul PD. Pacat ca ati acceptat acest joc.

In acest an au hotarat sa aduca un brad mai inalt decat in New York sau in Vatican pentru ca nu stiu care-i mai de care. Sa fie cel mai lung, cel mai gros, pufos, cui trebuie asta? Un primar general are alte probleme. Un primar ales de cetateni, cum a scris ea, "acum trebuie sa primesc botezul", botezul se face de catre cetateni doamna Silvia, nu procurarea unui brad din banii proprii.



Traiasca liberalii si jos brazii interimari si primarii interimari."