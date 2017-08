Mii de pastile Ecstasy care urmau sa ajunga in cluburile de noapte din Moldova, scoase de pe piata. Un barbat care ar fi primit un colet cu droguri din Olanda, retinut - VIDEO

Potrivit politiei, ofiterii Directiei Antidrog a Inspectoratului National de Investigatii in comun cu angajatii oficiului Rascani al Procuraturii municipiului Chisinau si a Serviciului Vamal, au efectuat mai multe perchezitii, in urma carora a fost retinuta o persoane care era implicata direct in transportarea si comercializarea drogurilor pentru clientii cluburilor de noapte.

In urma perchezitiilor au fost scoase din circuit 1.500 de pastile Ecstasy, dar si mai multe obiecte destinate consumului de droguri, cantare electronice la scara mica, telefoane mobile si bani obtinuti pe cale infractionala din realizarea drogurilor.

Potrivit politiei, pastilele ajungeau in Republica Moldova prin prin posta, iar in acest sens era utilizat un prestator de servicii postale din afara Republicii Moldova, iar comanda drogurilor se facea prin Darknet (partea intunecata sau ascunsa a internetului) de pe website-urile producatorilor si al magazinelor online, in acest caz unul a fost localizat in Olanda.

Astfel, urmare a masurilor speciale de investigatie intreprinse, a fost identificat si ridicat coletul transmis prin operator postal din Olanda spre Moldova. In el fiind depistate, camuflat ascunse, 1.508 comprimate Ecstasy. De la Serviciul Vamal spre destinatar a fost efectuata livrarea controlata a coletului, iar la primirea acestuia destinatarul a fost retinut.

Valoarea totala a stupefiantelor sechestrate si scoase din circuitul ilicit se ridica la suma de aproximativ 300 000 lei, un comprimat fiind realizat cu 150 – 200 lei. Acestea erau realizate in mai multe localuri de agrement din capitala, in acest sens fiind acumulate probe pe parcursul investigatiei.

Daca va fi gasita vinovata, persoana risca o pedeapsa cu inchisoare de la 7 la 15 ani.

De la inceputul anului au fost sechestrate peste 3000 de pastile Ecstasy.