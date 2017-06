Mii de practicanti yoga din toata lumea au exersat in aer liber. A fost Ziua Internationala Yoga, asa ca oamenii au meditat in locuri publice - VIDEO

Mii de oameni s-au adunat intr-un parc din centrul capitalei indiene, unde, impreuna cu premierul au exersat. Este un mod de a te relaxa, spun cei care practica yoga. Premierul Indiei a indemnat oamenii sa duca un mod sanatos de viata.

Narendra MODI, PREMIERUL INDIEI: ”Yoga, care reuneşte mintea, trupul şi sufletul, joacă un rol important în unificarea lumii.”

Ziua Internationala a practicii Yoga a fost sarbatorita si in China si Taiwan. In Afganistan, sute de entuziasti s-au adunat in fata ambasadei Indiei si au participat la exercitiile in masa.

”Yoga este o metodă de a vă aduce pacea şi calmul interior. Vă face să vă simţiţi fericiţi.”

Ziua Internationala Yoga este sarbatorita din 2014.