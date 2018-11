Mii proiecte in valoare de sute de milioane de euro au fost implementate in ultimii ani in Republica Moldova, datorita Guvernului Romaniei - VIDEO

S-a promis asa ca s-a realizat. Mii de proiecte in valoare de sute de milioane de euro au fost implementate in ultimii ani in Republica Moldova, datorita Guvernului Romaniei. Peste opt sute de gradinite au fost renovate din banii romanilor, a fost reparat Muzeul de Arta, iar sala cu Orga si-a recapatat maretia de candva. Ambasada Romaniei in Republica Moldova a lansat pe canalul sau de Youtube, sase videoclipuri in care pot fi vazute realizarile din ultimii ani.