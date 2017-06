Eliberat din arest, Ilan Sor nu a aparut la locul de munca - primaria Orhei. Potrivit ZdG, Sor nu a fost condamnat pentru escrocherie, cum cereau procurorii, ci pentru spalare de bani - VIDEO

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV “Exact de un an, de cand a fost plasat in arest, primarul orasului Orhei nu a mai calcat pargul primariei. Chiar si asa, adjunctii sai dau asigurari ca activitatea institutiei nu a fost afectata in tot acest timp, iar absenta lui Ilan Sor din biroul sau nu a prejudiciat implementarea proiectelor.”

Cel mai mult, inapoi la primarie pe Sor il astepta localnicii.





“O sa-l astept si cand o sa vina, o sa merg la el cu o floare ca sa stie cat de tare il iubim.”

“Desigur ca o sa ma duc sa-l salut, poate m-a ajuta si pe mine ca pensia este mica.”

In mare parte, locuitorii orasului Orhei cred ca primarul lor nu este vinovat si ca pedeapsa cu care s-a ales este prea dura.



Parerile insa sunt impartite.





Impartita este si opinia acestui barbat.





Intrebati ce cred despre decizia emisa ieri de magistrati, viceprimarii lui Ilan Sor au raspuns evaziv.

Reghina APOSTOLOVA, VICEPRIMAR ORHEI “-Noi suntem de acord cu părerea avocaţilor şi sperăm că justiţia nu se termină în prima instanţă.”

Viorel DANDARA, VICEPRIMAR ORHEI “Nu sunt competent sa comentez deciziile judecatorilor.”

Ceilalti subalterni ai lui Ilan Sor nu au vrut sa raspunda la intrebarile noastre. Desi a fost judecat pentru escrocherie si spalare de bani, magistratul Andrei Niculcea l-a condamnat ieri pe Sor pentru spalare de bani si cauzarea de daune materiale in proportii deosebit de mari.

Astfel, a costatat ca cele 2 miliarde 600 de milioane de lei nu au ajuns la Sor. Ziarul de Garda scire astazi ca aceste doua infractiuni prevad o pedeapsa mai blanda decat escrocheria incriminata lui Sor de la bun inceput. Primarul de Orhei a fost condamnat la 7 ani si 6 luni de inchisoare.