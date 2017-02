Miliardul de dolari furat din cele trei banci se afla...intr-o biblioteca din capitala. Este, de fapt, o imitatie de bancnote, iar autorii au vrut ca publicul sa stie cum arata un miliard de dolari - VIDEO

Imitatia miliardului de dolari printat in bancnote de 100 a fost expus astazi in incinta bibliotecii Hajdeu. Hartiile au fost aranjate pe 10 suporturi. Fiecare bloc cantareste in jur de 500 de kg. Pentru acesta a fost nevoie de 8 tone de hartie.

Oamenii spun ca ar fi bine ca si politicienii sa viziteze acesta expozitie. La expozitie s-a lucrat mai bine de jumatate de an. Organizatorii spun ca astfel au dorit sa le arate oamenilor cum arata pe viu miliardul de dolari pus pe umerii cetatenilor de guvern. Expozitia intitulata sugestiv La Datorie va fi deschisa pana pe 28 februarie.