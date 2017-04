Miliardul furat ar putea fi recuperat in 52 de ani. Tempo-ul de recuperare a banilor a scazut vizibil. Dupa aproape doi ani au fost intoarse doar 6 la suta din ce s-a furat - VIDEO

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: "Aici in Piata Marii Adunari Nationale urma sa apara un baner pe care zilnic sa fie afisate sumele recuperate pana acum, asa cum anunta anterior premierul Filip. Banerul asa si nu a mai fost instalat in schimb in fiecare luna ministerul finantelor plaseaza informatii pe site-ul sau despre cati bani s-au incasat pana acum. In ultimele luni ritmul de recuperare a scazut dramatic, astfel daca o tinem tot asa, cele 13 miliarde de lei s-ar intoarce in caznaua statului in 52 de ani."

Din luna februarie pana in aprilie, ministerul Finantelor a anuntat ca a mai recuperat 13 milioane de lei si a ajuns la suma de 786 de milioane de lei. Cu alte cuvinte, a mai ramas de recuperat putin peste 12 miliarde de lei.

Potrivit lui Ionita, toata speranta este in compania Kroll, care ar fi dat de urma a 600 de milioane de dolari. Kroll ar urma sa se afle exact unde au ajuns banii. Intre timp, BEM incearca sa vanda tot ce a mai ramas, de la calculatoare si mobilier pana la masini, bunurile insa se vand foarte greu.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: "Sau vinzi ieftin si repede sau mai scump si greu..."

Pe de alta parte, ministrul Finantelor afirma ca in toamna urmeaza sa fie achitata prima transa de 600 de milioane de lei Bancii Nationale, ca urmare a adoptarii legii privind returnarea celor 13 miliarde de Guvern. Bani care deocamdata nu se stie de unde vor fi luati.

Acum cateva zile, Kroll a anuntat ca a reusit sa obtina acte care dovedesc ca in furtul miliardului ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat concertat, toate avand legatura cu Ilan Shor. Intre 2012-2014, cele trei banci au acordat credite mari acestor companii.

Banii ar fi fost, in mare parte, pe 100 de conturi bancare din Letonia deschise pe numele unor companii inregistrate in Marea Britanie sau pe firme off-shore din Belize, Insulele Virgine sau Panama.

Ulterior, intr-un mesaj pe facebook prin intermediul avocatilor, primarul de Orhei a spus ca va cere expertilor americani sa spuna cine sunt beneficiarii reali ai fraudei bancare sau sa declare clar ca el nu se afla printre ei, in caz contrar, va actiona compania in judecata.

Omul de afaceri este judecat pentru ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore, insa se declara nevinovat.