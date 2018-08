Milioane de lei ridicate de ofiterii CNA si procurori, de la Institutul Mamei si Copilului. Noi detalii in cadrul dosarului „Tomograf" - GALERIE FOTO

Aproximativ 1 500 000 de lei au fost ridicati ieri de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie in urma perchezitiilor desfasurate la Institutul Mamei si Copilului din capitala, in cadrul dosarului Tomograf 2. Banii au fost gasiti atat in birourile de serviciu ale unor medici de la Sectia radiologie si imagistica, cat si in seif metalic depus intr-o banca din capitala pe numele sefului Sectiei mentionate.