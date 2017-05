Milionarul Alexandru Pincevschi, cercetat penal in dosarul parcarilor cu plata ramane in arest la domiciliu. Decizia nu l-a multumit pe omul de afaceri, prezent la proces - VIDEO

Avocatii sustin ca vor contesta maine decizia judecatoriei Buiucani. Alexandru Pincevschi este invinuit ca ar fi stat in spatele firmei ce urma sa amenajeze parcarile cu plata in capitala. Din spusele oamenilor legii, licitatia ar fi fost trucata in complicitate cu functionarii de la primarie. Procurorii spun ca intre timp si ceilalti suspecti vizati in dosar au inceput sa coopereze cu ancheta.

Solicitat de Pro Tv, avocatul lui Igor Gamretchi nu ne-a confirmat cele spuse de procurorul Dumitru Robu, invocand ca nu are permisiunea clientului sau de a divulga informatii din dosar. La sedinta Curtii de Apel, seful directiei transport nu a raspuns la intrebarile jurnalistilor, iar procurorii spuneau ca acesta nu a facut depozitii in dosar. In total, in ancheta, figureaza 11 banuiti, dintre care 4 sunt cercetate in libertate.

Printre ei se numara si seful de la Cale Ferata Iurie Topala, care se declara nevinovat. Potrivit Centrului National Anticoruptie, viceprimarul Nistor Grozavu ar fi semnat contractul cu firma austro-ungara, ce ar urma sa gestioneze parcarile cu plata din oras, fara aprobarea CMC, iar licitatia ar fi fost trucata. Atat Grozavu, cat si restul banuitilor au facut parte din comisia care a aprobat contractul cu firma ce urma sa construiasca parcarile cu plata.