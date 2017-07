Militarii nu vor putea folosi tehnica speciala la inabusirea protestelor decat daca manifestatiile au loc in apropierea unitatilor militare: grenadele lacrimogene nu vor fi folosite contra protestatarilor - VIDEO

Roman BOTAN, PRESEDINTE COMISIA SECURITATE: ”Asta si a fost discutia si noi am modificat in asa fel incat sa fie clar , doar in apropiere de unitatile militare, pentru asa a fost cazul in Crimeea”

Proiectul a fost votat in lectura finala, iar autorii spun ca era nevoie de o lege privind regimul armamentului, intrucat acum conditiile in care militarii pot folosi armele nu sunt clar prevazute.

Acum 3 luni, cand proiectul a fost votat in prima lectura, societatea civila s-a aratat ingrijorata ca acesta s-ar putea referi la protestele organizate de opozitie, fapt negat de cei de la putere.