Milioane de lei destinati reparatiei in scoli se duc pe apa sambetei. Asta arata un raport al Directiei Constructii Capitale prezentat la primarie: sumele nu sunt gestionate corect - VIDEO

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: "Lucrarile de reparatie in Gimnaziu 52 au inceput inca din 2011 si potrivit autoritatilor ar continua si astazi. De atunci au fost investite 2 miloane de lei si ar mai fi nevoie de alte sapte, insa autoritatile nu mai vad rostul in aceasta insa cel mai probabil aceasta cladire va fi demolata sau conservata.”

Acest gimnaziu din sectorul Buiucani este doar una dintre institutiile din capitala, unde autoritatile au investit banii in zadar. Desi in 2013 gimnaziul a fost inchis pentru renovare, s-ar putea ca elevii sa nu mai invete acolo vreodata.

Alexandru PANFILI, SEF DIRECTII CONSTRUCTII CAPITALA: “Dupa ultima noastra inspectie vrem sa propunem primarie sa fie demolata pentru ca e complicata situatia.”

Iar la liceul municipal cu profil sportiv din Chisinau, din 2001 si pana in prezent au fost investite 5 milioane de lei. Directorul adjunct spune ca s-au facut mai multe lucrari de reparatie, insa cat au cost - conducerea instituiei nu stie.

Insa, de exemplu, la reparatia acoperisului s-a intervenit repetat pentru ca prima data firma care a castigat licitatia, ar fi lucrat necalitativ, spune directoare institutiei.

Studiul prezentat astazi de seful Directiei Constructii capitale arata ca in ultimi ani, din buget au fost alocate sume mari pentru reparatia institutiilor cu abateri de la legislatie. Pentru ca nu exista strategii clare despre cum pot fi gestionati banii, miloane de lei se pierd fara niciun rost.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: "Noi planificam multe obiective in fiecare an si noi ele sunt conservate si nu finalizam nici una. Investesti in una in care sunt putin copii si nu inevestiti in alta cu multi care ar fi nevoie”

In ultimii patru ani au fost alocati aproape 500 de de miloane de lei (478 000 000) pentru lucrarile din institutiile de invatamant, iar asta reprezinta un sfert din suma destinata reparatiilor capitale in Chisinau.