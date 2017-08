Ministerul de Externe despre atentatul din Barcelona: "Stabilim daca printre victime sunt cetateni moldoveni. Recomandam sa evite regiunea Las Ramblas"

In dupa-amiaza zilei de joi, 17 august 2017, un microbus a intrat cu viteza in mulţime in regiunea La Rambla, or. Barcelona, Spania.

Sunt persoane decedate si ranite iar numarul exact al victimelor se stabileste. Autoritatile spaniole acorda ajutor persoanelor ranite iar zona accidentului este izolata de organele de politie. Dupa ce soferul vehicolului a fugit de la locul accidentului doua persoane inarmate au patruns intr-un restaurant turcesc Luna de Istanbul. La fel au fost raportate focuri de arma in aria pietii alimentare La Boqueria.



Ambasada Republicii Moldova in Regatul Spaniei este in contact cu autoritaţile locale pentru a stabili daca printre victime sunt cetaţeni ai Republicii Moldova.



Totodata, se recomanda tuturor cetatenilor Republicii Moldova, aflaţi in or. Barcelona, sa evite regiunea Las Ramblas, iar in caz de urgenţa sa apeleze linia fierbinte a Ambasadei Republicii Moldova din Regatul Spaniei la numarul de telefon +34 664598545.