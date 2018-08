Ministerul de Externe de la noi: un moldovean a decedat in urma prabusirii podului din Italia

O portiune de aproximativ 80 de metri dintr-un viaduct al strazii A10, care trece peste o cale ferata si peste raul Polcevera, s-a prabusit in timpul unei furtuni violente cu fulgere, tunete si grindina.

In jur de 30 de masini mici si cinci camioane au cazut in gol de la aproape 50 de metri inaltime. Podul a strivit si doua depozite. Au fost mobilizati 300 de pompieri si 400 de politisti. Operatiunea de salvare s-a dovedit a fi extrem de difiila din cauza ploii si a mormanului instabil de bucati de beton si fiare.

Luca CARI, PURTATOR DE CUVANT AL POMPIERILOR ITALIENI: “E ca la cutremur. Trebuie sa ne facem loc printre bucati uriase de beton. Partea cea mai dificila e sa indepartam aceste resturi imense si sa nu punem in pericol salvatorii. Incercam sa localizam si alti supravietuitori.”

Ministrul italian de interne a promis ca vinovatii vor fi trasi la raspundere pentru tragedie. Iar un vinovat indirect ar fi Uniunea Europeana si constrangerile bugetare impuse Italiei. Podul Morandi, cunoscut si ca Podul Brooklyn al Genovei, este de regula intens circulat.

Prabusirea s-a produs cu putin timp inainte de ora pranzului, pe timp de furtuna, iar unii martori au afirmat ca s-a fisurat dupa ce a fost lovit de fulger, informatie ce nu a fost inca confirmata de seful agentiei italiene pentru protectia civila.

Acum doi ani, un profesor de inginerie de la universitatea Genova, a spus despre acest pod ca este un sec al ingineriei cu foarte mari costuri de intretinere. Podul Morandi, construit in 1960, este situat in zona industriala de la marginea orasului Genova.

In 2016 au avut loc lucrari de consolidare a viaductului. Noi lucrari de reparatie care vizeaza fundatia, erau in desfasurare cand a cedat. Compania care opera autostrada insista ca podul nu prezenta nici un risc si era monitorizat in permanenta.