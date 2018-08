Ministerul Educatiei a decis: volumul temelor pentru acasa nu trebuie sa depaseasca 1/3 din volumul sarcinilor din clasa

Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii expune pentru consultari publice Instructiunea metodica privind managementul temelor pentru acasa in invatamantul primar, gimnazial si liceal. Volumul temelor pentru acasa pentru fiecare disciplina scolara nu trebuie sa depaseasca, de regula, 1/3 din volumul sarcinilor realizate in clasa, pe parcursul lectiei. Instructiunea interzice impunerea elevului sa foloseasca suporturi didactice de alternativa daca acesta nu are acces gratuit la aceste surse, transmite IPN.