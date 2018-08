Ministerul Educatiei a semnat contractul de parteneriat cu firma turceasca “Summa” care se va ocupa de constructia Arenei Chisinau - VIDEO

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI: “Partenerul privat se angajeaza sa execute lucrari de proiectare si constructie, inclusiv dotarea cu mobilier, instalarea de accesorii si echipamente, proiectarea piesajistica, drumuri, conectarea la utilitati si alte lucrari de infrastructura.”

In contract se mai stipuleaza ca firma “Summa” va incheia lucrarile intr-un an de la demarare. In acelasi timp, partenerul public se angajeaza sa ramburseze semestrial investitia companiei turcesti, timp de 12 ani.

Complexul ar urma sa ocupe o suprafata de 10 ha, la Stauceni, iar terenul ar fi pregatit pentru lansarea santierului, anunta Monica Babuc. Am incercat sa aflam in baza caror criterii consilierul lui Andrian Candu a fost ales seful companiei care reprezinta partenerul public.

“Avem niste intrebari. Sa ne spuneti, de exemplu, cum a fost ales domnul Lupan sef al companiei? - O zi buna in continuare.”

Pentru constructia Arenei Chisinau din bugetul de stat urmeaza sa fie alocati 200 de milioane de lei. Studiul de fezabilitate realizat la comanda autoritatilor mentiona ca ridicarea constructiei va costa 40 de milioane de euro. Acelasi studiu indica faptul ca investitorul isi va recupera banii in minim 10 ani.

Proiectul Arena Chisinau, initiat de democrati, a fost criticat de opozitie, care considera ca banii puteau fi cheltuiti pentru lucruri mai utile. PPDA de exemplu spunea ca din aceasta suma putea fi majorata alocatia zilnica la alimentatie a scolarilor. Anterior reprezentantii Centrului pentru Politici si Reforme spuneau ca acest concurs trebuia anulat, pentru ca exista un singur aplicant.