Ministerul Educatiei s-a autosesizat in cazul scandalului de la tabara Trandafir de la Vadul lui Voda, unde 13 copii au fost batuti de educatori. Detalii noi - VIDEO

Ministerul Educatiei s-a autosesizat in cazul scandalului de la tabara Trandafir de la Vadul lui Voda, unde 13 copii au fost batuti de educatori. A fost creata o comisie care urmeaza sa investigheze cum s-a ajuns la asa ceva. Autoritatile spun ca tabara trebuia inchisa deoarece desi avea toate actele in regula in timpul unor controale s-au depistat nereguli, care nu au fost lichidate.