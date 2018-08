Ministerul Sanatatii a anuntat "cod portocaliu" de rujeola in toata tara. Autoritatile isi propun sa vaccineze toti copiii pana la 1 septembrie

Svetlana CEBOTARI, Ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: "Numarul mare de imbolnaviri ar fi cauzat de scaderea numarului de vaccinari, dar si de iresponsabilitatea institutiilor publice. In primele sapte luni ale acestui an, au fost confirmate 37 de cazuri de rujeola, dar in luna august situatia s-a inrautatit."

Situatia epidemica prin rujeola continua sa ramana nefavorabila in tarile vecine Ucraina si Romania.