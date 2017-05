Ministerul Sanatatii anunta ca veniturile localurilor au crescut dupa aplicarea legii antitutun. Administratorii restaurantelor, care anterior se plangeau ca vor avea de suferit din cauza interdictiei, contrazic autoritatile - VIDEO

Calin Vieru, proprietar a cinci localuri din capitala, spune ca legea antitutun I-a afectat serios afacerea. In ultimul an, veniturile I-au scazut cu pana la 30 de procente.

Calin VIERU, PROPRIETAR DE LOCALURI: ”Boierul cat n-ar fi de pututros, dupa masa fumeaza un papiros. Deci o obisnuita care este puternic insurubata, s- dezradacinezi in doua sau trei trimestre este imposibil.”

Totusi, potrivit ultimelor date oferite de Biroul National de Statistica, barurile si restaurantele au inregistrat venituri cu 2 % mai mari in lunile iunie – decembrie 2016 fata de aceeasi perioada a lui 2015. Surprinzator, in primele trei luni ale lui 2017, locurile ar fi avut venituri cu 14 la suta mai mari fata de primul trimestru al anului trecut.

Dumitru CEBOTARESCU, PROPRIETAR DE LOCALURI: “Nu stiu de unde au luat povestea asta, de unde au inventat-o ei. Cheltuielile s-au ridicat, dar nicidecum incasarile. Incasarile au ramas asa si cum au fost, in cel mai bun caz.”

Aliona SERBULENCO, VICEMINISTRUL SANATATII: “Este o eroare si o tentativa a industriei tutunului de a modifica articolul 26.”

Ministerul Sanatatii mai spune 90 la suta dintre localuri respecta legea antifumat.

Dumitru CEBOTARESCU,PROPRIETAR DE LOCALURI: “In marea majoritate, in timp de zi. Dupa 22 se mai inchide ochii, se mai lasa.”

Asadar, la un an de la implementarea legii antitutun, Ministerul Sanatii sustine ca practic moldovenii nu mai fumeaza in spatiile inchise si in cele publice. Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 7 milioane de lei pana acum.

Marin MAXIAN, SEF DIRECTIA GENERALA SECURITATE PUBLICA, IGP: “O parte din el au fost achitate in jumatate de la momentul aplicarii, Respectiv ca nu asteptam venituri de 7 milioane. Cei care nu s-au conformat s-au initiat proceduri de percepere a acestor amenzi.”

Legea Antitutun a intrat in vigoare la 31 mai 2016. Fumatul este interzis in spatiile inchise, in statii, la locul de munca ori in automobil daca acolo se afla un minor. Sub incidenta aceste legi cad si tigarile electronice sau narghileaua.