Ministerul Sanatatii investigheaza cazul femeii care ar fi fost lasata singura sa-si nasca pruncul mort intr-un salon al maternitatii din Balti

"Ministerul Sanatatii este scandalizat de cazul relatat de o femeie din raionul Falesti, care acuza faptul ca a fost lasata sa nasca singura intr-un salon al maternitatii din municipiul Balti. Ministerul Sanatatii a initiat o ancheta interna, imediat ce femeia a reclamat aceasta situatie.

Ministerul Sanatatii a audiat echipa medicala care a examinat femeia in ziua spitalizarii. Este vorba despre medicul obstetrician–ginecolog, medicul anesteziolog si moasa, care au constatat decesul fatului in urma investigatiilor medicale. Ginecologul recunoaste ca nu a reusit sa asiste la extragerea fatului, din cauza nasterii rapide provocata de medicatie. in acelasi timp, medicul sustine ca a monitorizat nonstop gravida si ca a asistat la procesul de sectionare a cordonului si extragere a placentei. Precizam ca ancheta demarata este in desfasurare. Ministerul Sanatatii va sesiza organele de ancheta penala, daca va constata ca echipa medicala nu a acordat gravidei asistenta medicala necesara in timpul travaliului si la nastere. O asemenea atitudine din partea lucratorilor medicali este inacceptabila si trebuie sanctionata potrivit legii. Ministerul Sanatatii condamna de principiu incalcarile grave ale obligatiilor de serviciu si considera ca ele trebuie descurajate prin toate mijloacele legale.", se arata in comunicat.

