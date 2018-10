Ministra Sanatatii, Silvia Radu, nu s-a tinut de cuvant. Angajatii ANSP nu si-au primit salariile

espre acest lucru ne-au confirmat mai mulţi angajaţi din cadrul ANSP care au semnat scrisoarea către Silvia Radu, în care cereau să li se rezolve problema. Ministra a promis joia trecută, inclusiv într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook, că până astăzi problema oamenilor va fi rezolvată, însă până acum acest lucru nu s-a întâmplat.

„Pot să dau o veste bună angajaţilor Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Am aflat de problemele dumneavoastră, de faptul că nu aţi primit salarile pe ultimele două luni. Am avut azi o şedinţă operativă cu factorii responsabili din minister şi am dispus rezolvarea de urgenţă.

Până luni, salariile dumneavoastră vor fi plătite. Îmi pare rău de situaţia prin care aţi trecut şi vă mulţumesc că m-aţi informat. Sper ca, în viitor, să nu mai avem astfel de situaţii”, menţiona Silvia Radu pe pagina sa de Facebook.

Săptămâna trecută, după ce Sănătate INFO a publicat ştirea despre întârzierile de salarii la ANSP, instituţia a publicat un comunicat în care recunoaştea că salariile angajaţilor întârzie, dar promitea că situaţia se va remedia în cel mai scurt timp.

Autoritatea susţinea că întârzierile s-au produs din cauza lipsei contabililor. „Ar fi nevoie de încă 17 contabili pentru a face faţă volumului de muncă. În acest moment doar 7 funcţii sunt ocupate dintre cele 23 aprobate”, a precizat autoritatea .

