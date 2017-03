Ministrul Agriculturii, Eduard Grama ramane internat la sectia de reanimare a Institutuuil de Cardiologie

Potrivit vicedirectorului institutiei medicale, Grama a fost si ramane internat la sectia de reanimare a Institutului.

Eduard Grama a fost retinuti ieri pentru 72 de ore fiind implicat intr-un dosar de coruptie. Potrivit ofiterilor anticoruptie, Grama este banuit de luare de mita in dosarul de instrainare a 30 de ha de la Stauceni.

In noiembrie, 12 persoane au fost retinute in acelasi dosar - functionari publici si fostul ministrul al Justitiei, Ion Morei. Terenul a fost dat in arenda, iar ulterior aceste persoane s-au ocupat de parcelarea si schimbarea destinatiei lotului. Portiunile de teren au fost vandute la preturi mari. Lotul era in proprietatea Colegiului de Viticultura din comuna Stauceni.