Ministrul Agriculturii retinut intr-un dosar de coruptie a fost internat la reanimare. Procurorii i-au inaintat invinuirea si au cerut ca Eduard Grama sa fie suspendat din functie - VIDEO

Ieri, Grama a refuzat sa comenteze acuzatiile care i se aduc, insa acum cateva saptamani le-a spus celor de la de Rise Moldova, ca nu este implicat in schemele de instrainare a terenului de la Stauceni, insa a recunoscut ca au existat tentative de a-l mitui.

In cadrul investigatiei, jurnalistii au aflat ca in spatele acestor scheme ar sta un om de afaceri de la noi care mituind mai multi functionari intre care si fostul vice ministru al justitiei Ion Morei, a luat in chirie lotul, i-a schimbat destinatia, dupa care l-ar fi vandut pe bucati.

Totul pentru 20 de mii euro si un Mercedes spun cei de la Rise. Procurorii anticoruptie nu au facut publica suma, insa au prezentta schema inca in noiembrie, cand au retinut 12 persoane - functionari publici si fostul ministrul al Justitiei, Ion Morei. Astazi si reprezentantii PD, care l-au promovat pe Grama in funtia de nimistru al agriculturii au comentat retinerea acestuia.

De ieri, Eduard Grama este internat la Intitutul de Cardiologie din capitala, iar in prezent se afla la reanimare, fiind pazit de ofiterii CNA. Informatia a fost confirmata pentru Pro TV de cate vice-directorul institutiei, Alexandru Caraus. Potrivit acestuia, acum doi ani, ministrul agriculturii ar fi suferit un infarct, iar recent a fost operat pe cord.

Medicii au decis ca acesta are nevoie de tratament stationar, dupa ce ieri, in timpul audierilor i s-a facut rau. Eduard Grama a fost retinut in dupa-amiaza zilei de ieri, fiind banuit de luare de mita in dosarul de instrainare a 30 de ha la Stauceni, aflate in proprietatea Colegiului de Viticultura care este subordonat Ministerului Agriculturii.