Ministrul Agriculturii retinut intr-un dosar de coruptie a fost externat din spital si plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile - VIDEO

Iurie BALAN, AVOCAT: “Vom contesta decizia, ei nu au probe.”

Avocatul ministrului agriculturii spunea ieri ca nu poate sa ne divulge suma cu care se presupune ca ar fi fost mituit oficialul, deoarece ar fi prea mica. Procurorii sustin altceva.

Procurorii mai spun ca anume la solicitarea ministrului agriculturii, acesta nu a fost escortat astazi in instanta. Tot astazi, premierul Pavel Filip i-a trimis presedintelui Igor Dodon un demers prin care a cerut revocarea din functie a lui Grama, in contextul in care ieri, chiar ministrul agriculturii a cerut sa fie eliberat din functie.

Eduard Grama a fost retinut acum doua zile, fiind banuit de luare de mita in dosarul de instrainare a 30 de ha la Stauceni. Teren, aflat in proprietatea Colegiului de Viticultura care este subordonat Ministerului Agriculturii. Potrivit avocatului sau, Grama, pledeaza nevinovat.