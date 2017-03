Ministrul agriculturii, retinut intr-un dosar de coruptie. De dimineata, ofiterii CNA au facut perchezitii in biroul si acasa la Eduard Grama - VIDEO

Timp de doua ore, ofiterii anticoruptie s-au aflat in biroul ministrului agriculturii. Apoi, Eduard Grama a iesit impreuna cu acestia si a refuzat sa vorbeasca despre descinderile CNA.

Eduard GRAMA, MINISTRUL AGRICULTURII: “Nu comentez”.

Perchezitiile au continuat acasa la Eduard Grama, iar ulterior ministrul agriculturii a fost escortat la Centrul Anticoruptie pentru audieri. Potrivit Sefului Procuraturii Anticoruptie, ministrul Agriculturii este banuit ca ar fi luat bani pentru instrainarea unui teren ce apartine Colegiului de Viticultura din Stauceni, institutie subordonata ministerului Agriculturii. Morari insa a refuzat sa spuna despre ce suma este vorba.

Viorel MORARI, SEFUL PROCURATURII ANTICORUPTIE: “Astazi au fost efectutate perchizitii in vederea constatatrii unor documente ce au importanta in dosar. A ajutat persoane care urmau sa intre in posesia terenului de aproximativ 9,2 hectare adiacent colegiului”.

In noiembrie, 12 persoane au fost retinute in acelasi dosar - functionari publici si fostul ministrul al Justitiei, Ion Morei. Terenul a fost dat in arenda, iar ulterior aceste persoane s-au ocupat de parcelarea si schimbarea destinatiei lotului. Portiunile de teren au fost vandute la preturi mari. Lotul era in proprietatea Colegiului de Viticultura din comuna Stauceni.