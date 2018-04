Ministrul Educatiei, Monica Babuc i-a luat la rost pe academicieni, la Institul de Zoologie. Aceasta le-a reprosat ca desi cer bani de la stat, rezultatele muncii lor nu se vad: "Eu stiu cum se lucreaza" - VIDEO

Monica Babuc a mers in vizita la Institul de Zoologie pentru a discuta cu angajatii despre situatia de dupa incediul izbucnit vinerea trecuta trecuta. Directorul institutiei a informat-o imediat ca de 50 de ani, de cand a fost data cladirea in explotare, nu a primit niciun ban de la stat pentru reparatie.

Ion TODERAS, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE ZOOLOGIE: “Noi am inaitat proiecte si de eficentizarea energetica si cu acoperisul si cu reparatie capitala dar altceva ca nu am primit bani pentru acesta, banii si chiar pentru repatii curente.”

Cativa angajati i-au spus ministrei ca daca statul nu are, ar fi cazul sa ceara bani de la chinezi sau din Romania.

Alexandr PIHTOVNICOV, DIRECTOR ADJUNCT A INSTITUTULUI: “Fratilor nostri sa ne de-a o mana de ajutor in cazurile astea, dvs poate va pare acum asa dar eu cred ca daca s-a deconectat un calculator se poate de adresat si la ambasada Chinei sau la orce ambasada.”

Monicai Babuc nu prea i-au placut discutiile, asa ca i-a luat la rost pe acadimiceni.

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIEI, CULTUREI SI STIINTEI: “Acest edificiu, arata asa cum il tin eu minte 35 de ani in urma find studenta si o sa merg prin laboratoare si o sa vad ce aveti, dar eu stiu ce aveti si eu stiu cum se lucreaza, si cand mi se spune mi ca s-a facut foarte mult. Cladirea are varsta , asa noi presupuem ca acesta se putea intampla.”

Cercetatorii spun ca s-au simtit umiliti.

“Ceea ce a-ti spus dvs ca s-ar lucrat printre altele, ca veneau la lucru printre altele, ca au succes printre alte este foarte dureros pentru o persoana care nu are nici zi nici sarbatoare si se ocupa u stinta numai cu stiinta. Va dau perfecta dreptate, eu parca nu-mi aduc aminte sa spus asta.”

In schimbul de replici a intervenit si presedintele Academiei de Stiinte, Gheorghe Duca.

Gheorghe DUCA, PRESEDINTELE ACADEMIEI DE STIINTE: “Imi pare foarte rau ca noi din 2009 nu am primit un banut pentru reparatie capitala, in 2009 42 de miloane de lei le-a luat parlamentul, in 2010 20 de miloane le-a luat pentru complexul Olimpic, ei au fituit banii dar noi nu am facut nimic. Noi trebuie sa ne schimbam”

“Dar noi nu am lucrat sau ce. De ce sa ne schimbam.,noi trebuie sa ne modernizam.”

Ulterior, ministra si academicieni au schimbat subiectul. Directorul Institutului de Zoologie I-a mai spus Monicai Babuc ca si-ar dori ca investigatiile comisiilor de expertiza sa decurga mai repede, asa incat cladirea sa fie reconectata la lumina si sa se poata lucra in conditii normale.

“Acum sunt patru zile de sarbatoare in conditii exceptioanle ei trebuie sa lucreze. Sa nu aiba nici sambata nici duminica, se lucreaza, vom face tot posibilul dar de azi inaite se vor controla toate instituiile.”

Conducerea institutiei a facut propriile calcule si spune ca lucrarile de repratie ar costa cateva milioane de lei.

Ion TODERAS, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE ZOOLOGIE: “Peste 6 milioane.”

Monica BABUC, MINISTRUL EDUCATIE, CULTURIEI SI CERCTARI: “In situtia in care alte posibiitati nu vor exista vom face demersurile de rigoare, vom face apel la guvern care are un fond de reverza."

Incediul la Institul de Zoologie a izbucnit cu o saptamana in urma. Pompierii au lansat doua cauze – prima este ca flacarile ar fi pornit de la un scurtcircuit in reteaua electrica a unui operator de telefonie mobila, iar a doua vizeaza imprudenta in timpul utilizarii focului deschis.