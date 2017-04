Ministrul transporturilor, Iurie Chirinciuc, retinut. Liberalul spune ca este un dosar politic, pentru ca PL nu sustine votul uninominal al democratilor. In acelasi dosar de coruptie, CNA a mai incatusat 3 persoane - VIDEO

Iurie CHIRINCIUC, MINISTRUL TRANSPORTURILOR: "Ma acuza ca am furat lut ca sa faca drumuri."

CNA a descins de dimineata acasa la ministrul transporturilor, care locuieste in centrul capitalei. Ofiterii CNA au facut perchezitii si in automobilul lui Chirinciuc. Dupa mai multe ore, ofiterii au iesit cu mai multe acte in maini.

Iurie CHIRINCIUC, MINISTRUL TRANSPORTURILOR: "Votul Uninominal..."

Ulterior, Chirinciuc si ofiterii CNA au mers la biroul ministrului. Chirinciuc este cercetat intr-un dosar de coruptie. Potrivit CNA, ministrul transporturilor impreuna cu sefii a doua companii de constructii ar fi pus la cale o schema de spalare de bani.

Mai exact, liberalul ar fi exercitat presiuni asupra unei firme, care a castigat dreptul de a repara un drum din Ialoveni, din fonduri europene, ca sa cedeze o parte din lucrari altei companii, dar si jumatate din bani.

Ar fi vorba de 4 milioane de jumatate de euro. Ulterior, potrivit CNA, printr-un ordin al ministrului, aceeasi companie ar mai fi cedat inca 400000 de euro, dintre care 80 000 de euro ar fi trebuit sa ajunga la sefii de la Administratia de Stat a Drumurilor. Chirinciuc insa se declara nevinovat.

In acelasi dosar au fost retinuti seful interimar al Administratiei de Stat a drumurilor, directorul unei companii, dar si administratorul altei firme. Daca vor fi gasiti vinovati toti risca pana la 15 ani de inchisoare.

Iurie Chirinciuc este unul din cei mai bogati liberali si unul dintre principalii finantatori ai partidului. Anterior, Rise Moldova a scris ca ministrul de la transporturi ar detine o fabrica de mobila, care i-ar aduce venituri de milioane de euro.

Venit la carma ministerului transporturilor, Chirinciuc a spus ca este suficient de bogat, astfel ca a renuntat la salariul de ministru, dar si la masina de serviciu. Contactat de Pro TV, liderul PL Mihai Ghimpu a spus ca in aceasta seara va convoca consiliul politic si ca va veni maine cu o reactie. Pana atunci nu comenteaza.