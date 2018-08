Minivacanta organizata pe neprins de veste de Guvern nu inseamna odihna pentru toti. Mai multe institutii activeaza in regim obisnuit: "E o hotarare politica, ei sunt prieteni cu soricelul si fac cum vor" - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Ana-Maria DOBRESCU, OPERATOR POSTA: “E foarte mult de lucru, foarte multi oameni si nu reusim. Mai bine stau acasa sambata decat sa recuperez.“

Anagajatii oficiilor postale au lucrat astazi dupa programul normal.

Olga PUNGA, OPERATOR POSTA: “Nici o ora libera pana la ora 6. V-ati dori o zi libera. Cred ca e prea mult.”

Pentru ca ieri a fost zi libera, oamenii au venit sa-si achite facturile.

“Este un rand foarte. Foarte bine ca lucreaza.”

Multi dintre bugetari care au stat astazi la coada ca sa-si achite facturile sustin ca si-ar fi dorit sa lucreze saptamana asta ca sa nu recupereze zilele de munca la toamna.

“E o hotarere politica a guvernului, ei sunt prieten cu soricelul si au facut asa cum au facut.”

N-au plecat in vacanta nici anagajatii Directiei Stare civila.

Elena NICHITOI, SPECIALIST SUPERIOR: “Muncim atat cat cetatenii au nevoie de seviciile noastre. A fost ok ca ieri am avut zi libera.”

Diana TACU, SEF DIRECTIA GENERALA STARE CIVILA: “A fost decizia de a lucra in aceste zile declarate ofical libere pe motiv ca in luna auguste exista un flux mai mare de cetateni vin in tara.”

Ludmila Margina a revenit acum cateva zile din Israel. Astazi a facut un drum lung de la Rezina ca sa reuseasca sa-si faca pregateasca mai multe acte.

Ludmila Margina: “Dublicat la certificatul de nastere. Pentru cetatenie. Astazi vreau sa rezolv problema. Nu dispun de timp. Ar fi fost bine sa lucreze ieri.”

Nu au avut ragaz nici cei de la agentia servicii publice, care elibereaza acte de identitate.

Ina TUTAU: “Noua ni s-a spus ca va fi inchis pana pe trei, foarte bine ca lucreaza. Plecam in Rusia. Noi dam la la un termen de o zi pentru ca trebuie sa plecam vineri era foarte rau daca nu lucrau. ”

“Politicienii au hotarat, ei intre ei trebuie sa decida.”

“Sunt persoane care sunt veniti peste hotare. Sunt limitati in timp. Din ce considerent ar fi zi libera chiar nu inteleg."

Guvernul a decis ca bugetarii vor avea zile libere in perioada 25 august - 2 septembrie, urmand ca acestea sa fie recuperate pe 8 si 29 septembrie, precum si pe 20 octombrie, toate fiind zile de sambata.