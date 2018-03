Minivancanta de 8 Martie a umplut pensiunile de la Orheiul Vechi cu turisti din Ucraina si Rusia: au cinstit din vinul moldovenesc si s-au infruptat din bucate. Ce spun despre odihna la tara - VIDEO

“Unii il vad in vin pe zeul Dionis, iar altii – doar un simplu lichid. - Dvs ce vedeti? - Il vad pe zeul Dionis. Sa observam acum ce fel de zeu vietuieste in acest pahar. - Sigur fara zahar? - Sigur.”

Ivan Bicov locuieste la o aruncatura de bat Moldova – e din Odessa, dar a venit pentru prima data in tara noastra. Dupa ce a gustat din vinul moldovenesc a trecut la bucate. Nu la mancat... ci preparat.

“Eu lucrez director de scoala, am trei diplome de studii superioare, prima specializare fiind cea de bucatar.”

“- Si cireasa de pe tort. - Asta e semnul ca ati facut-o dvs. Am sa o coc si am sa v-o servesc.”

Pe acesti rusi de la Moscova, i-am surprins luand pranzul, dupa ce au cutreierat locurile pitoresti de la Orheiul Vechi.

“Sotiile stau acasa cu copiii, au grija de gospodarie. Si noi in doi am dorit sa ne facem un cadou de 8 martie.”

“Totul e bine, insa de-ar fi tinut si vremea cu noi./In Moldova nu e deloc scump, comparativ cu Rusia sau alte orase europene. Mancarea, preturile difera de cateva ori.”

Dupa ce si-au desfatat stomacul, turistilor le-a venit si pofta de cantat.

“Melancolie, misterior...”

Pentru toti, gazda a framantat placinte si gatit sarmale.

“In perioada de post cel mai mult sunt intrebate sarmalutele si varzarele. Noi varzare le spunem la placintelele facute pe vatra in cuptor./Este zeama de gaina, mamaliguta, cu fripturica, cu branza de oi. Tine omul post, atunci facem tocanita din ciupercute.”

Agentii de turism spun ca in acest weekend sunt foarte solicitati.

Irina MIRONIC, REPREZENTANT AGENTIE TURISTICA: “Vin aici din Ucraina, tot pentru ca au vacanta de patru zile, din Rusia avem multi oaspeti, dar si clienti de la noi, care isi primesc invitatii.”

“Noi avem liber cu ocazia sarbatorilor, de aceea am si venit aici. - De ce anume aici? - Nu am fost niciodata in Moldova, am vrut sa vedem tara.“

Si moldovenii au mers sa se odihneasca la Orheiul Vechi in vacanta de 8 martie.

“Am mai iesit oleaca de acasa sa mai schimbam situatia.”

“Sotia demult nu gateste. - De ce? - Pentru ca are cine gati. - Cine? - Sotul.”

Luni bugetarii se intorc la munca.