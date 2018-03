Minorii tinuti in arest preventiv in penitenciarul 13 sunt traumatizati psihologic. Ce spun autoritatile

Maia BANARESCU, AVOCATUL POPORULUI PENTRU DREPTURILE COPIILOR: “Gasim copii care asteapta sub doi ani in izolatoarele de detentie sentinta definitiva. Ca temei este motivat pentru comoditate, comoditatea cui?”

Avocatii poporului sustin ca din cei 78 de detinuti minori, doar 28 se afla in penetenciarul de la Goian, destinat acestora.

Ceilalti isi ispasesc pedeapsa in diferite inchisori, alaturi de condamnatii adulti. Ultimul caz rasunator de violenta, petrecut in penetenciarul nr 13, spun avocatii, ar fi avut loc in decembrie, atunci cand baiatul de 17 ani condamnat pentru omorul adolescentei din Straseni si-ar fi violat colegul de celula. O sentinta in acest caz inca nu a fost pronuntata.