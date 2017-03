Minorul suspectat de omorul adolescentei de la Straseni ar fi avut descernamant in momentul in care a avut loc crima. Ce arata rezultatele preliminare ale expertizei psihiatrice

Potrivit sefului adjunct al Procuraturii Straseni, astazi minorul a fost transportat de la Spitalul de Psihiatrie, acolo unde a stat internat 30 de zile, inapoi la penitenciar.

In urmatoarele 2 saptamani urmeaza ca autoritatile sa aiba rezultatele finale ale expertizei psihiatrice in cazul acestuia, insa rezultatele preliminare arata ca suspectul nu suferea de nicio tulburare psihica in momentul in care a avut loc crima.

Timp de 30 de zile, minorul a fost internat la sectia de psihiatrie, acolo unde a fost supus expertizei psihiatrice.

In cazul celorlalti 3 tineri suspectati de omorul de la Straseni, expertiza psihiatrica a durat o singura zi.

Comisia de experti a declarat ca minorul de 17 ani are nevoie de mai multe analize. Procurorii cred insa ca astfel acesta incearca sa scape de pedeapsa penala. Suspectul a plecat in Romania a doua zi dupa ce, impreuna cu trei prieteni, ar fi ucis fata de 14 ani. Apoi, a fost gasit si extradat.

Adolescentul de 17 ani a plecat in Romania a doua zi dupa ce, impreuna cu trei prieteni, ar fi ucis fata de 14 ani. Alti doi suspecti de 14 si 15 ani se afla in arest in izolator, iar al patrulea, de 13 ani nu poate fi cercetat penal. Adolescenta de 14 ani a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi ar fi fost ucisa de iubitul sau si amicii lui.