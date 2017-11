Miresele pot lumina acum, la propriu, la nunta lor datorita unei rochii fosforiscente. Ideea ii apartine unei tinere din Orhei, care coase rochii de mireasa, brodate cu fosfor. Cum arata acestea - VIDEO

Aceasta tanara din Orhei a vrut sa faca revolutie in designul rochiilor de mireasa. Asa ca s-a gandit ca cel mai frumos ar fi ca acestea sa lumineze in intuneric. Cusute din tesatura fina si ornamentate cu ata din fosfor, rochiile create de Marcela sunt adevarate capodopere. Dupa doar cinci minute de expunere la lumina, rochiile prind nuante de verde neon, la intuneric.

Marcela MOSCOVCIUC, DESIGNER VESTIMENTAR: “Este un fir special care deja re aplicat fosforul pe el. Nu este o atata simpla vopsita.Firul de fosfor e introdus. Intreaga colectie variaza de la 600 euro pana la 1400 de euro. Pretul depinde de broderie si tesatura. Ideea a aparut in cadrul tezei de masterat. ”

Afacerea a deschis-o acum un an, datorita unui grant oferit de Uniunea Europeana. Din cei peste 13 mii de euro a cumparat mobilier pentru atelier, masina de cusut, fier de calcat, dar si alte ustensile. Cel mai mult scump utilaj este aceasta masina de brodat, adusa din Japonia, dotata cu un soft care creeaza ornamente sofisticate.

Marcela MOSCOVCIUC, DESIGNER VESTIMENTAR: “Noi avem imaginea pe stic. O introducem in masina. Fixam stofa, dam start si incepe a broda.Elementul acesta in 45 de minute. In caz daca ar fi sa facem manual al dura 6-7 zile.”

Femeia are deocamdata patru angajati.

“Asamblam detaliile care au fost bordate separat.”

La mai bine de un an de la lansare, Marcela are clienti, nu doar din tara, dar si de peste hotare. In prezent coase costume nationale pentru un grup de dansatori moldoveni din Grecia.

Marcela MOSCOVCIUC, DESIGNER VESTIMENTAR: “Aproximativ pentru 10 dansatori din diaspora,sunt moldoveni.Echipa lor s-a marit si ne-a dat comanda de costume.”

Pentru promovare utilizeaza retele de socializare. Iar cei mai multi clienti vin datorita recomandarilor, spune ea.

Tudor MORARI, CLIENT: “Am o placerea sa port niste lucrari frumoase. Vin cu ideea, iar Marcele afce lucrari de suflet.”

Marcela viseaza sa cucereasca si pietele din afara tarii, iar firul fosforescent sa ajunga si in alte piese vestimentare. In total 70 de tineri au obtinut graturi europene, in valoare de pana la 14 mii de euro, pentru a-si crea o afacere.