Miros insuportabil in satul Cojusna, Straseni. Toata mizeria din reteaua de canalizare se scurge intr-o rapa, iar satenii se plang ca abia de mai pot respira: "Nu putem deschide nici ferestrele" - VIDEO

Cei care locuiesc in apropiere de statia de epurare spun ca se sufoca in casa, iar afara este si mai rau. Acest barbat spune ca are aici un teren agricol, dar nu-si poate lucra pamantul din cauza mirosului, asa ca l-a lasat balta.

"Nu pot sa-l lucrez, sa ma otravesc, e imposibil, miros intepator, o sa ne imbolnavim."

Oamenii spun ca problema e de mai multi ani – la statia de epurare nu s-a facut reparatie deloc, tot utilajul este vechi, iar deseurile nu sunt pompate in reteaua de canalizare, ci se revarsa intr-o rapa.

"Iata aici mai jos e teava unde curge, nu-i dau voie sa pompeze in centrala, se duce in rapa, ii imposibil de respirat, dimineata dai sa deschizi o fereastra sa aerisesti nu poti, sunt copii mici."

"Anul acesta e inca mai puternic, de 4 zile nu putem deschide ferestrele, au venit nepoteii de la Chisinau in vacanta 4 zile ii tinem in casa, adica de la aer poluat de la Chisinau i-am adus la natura."

Satenii spun ca noaptea in aceasta rapa se varsa si deseuuri de la fabrica de divin din localitate, iar apoi se scurg intr-un parau care duce in lacul Ghidighici. Oamenii afirma ca au vazut peste mort in paraul care se revarsa in lac. Am mers astazi sa vedem daca este adevarat si am vazut mai multi pesti plutind de-asupra apei.

Dupa cum ati vazut este peste mort, apa murdara, patata parca e ulei parca benzina, pe nimeni nu intereseaza problema asta.¨

Responsabilii de la Primaria Cojusna spun ca de vina este agentul economic, responsabil de activitatea statiei de epurare.

Igor CRACIUN, VICEPRIMAR SATUL COJUSNA: "In demers sa solicitat respectarea conditiilor contractuale si anexa numaru doi din contract acolo sunt stipulate vreo 10, respectiv nu a respectat practic nici una deci constituie temei de a rezilia contractul."

Responsabilii de la primarie spune ca se gandeste sa anuleze contractul cu firma respectiva si sa caute alta, dar asta ar putea dura. Nu am reusit sa discutam cu directorul firmei respective, o ruda de-a sa ne-a raspuns la telefon si ne-a spus ca el nu este in sat.