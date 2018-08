Mirosul neplacut care i-a tinut mai bine de 10 ani in casa, acum i-a scos in strada. Locatarii unui bloc din Soroca se plang ca nu mai rezista din cauza izului care vine de la gunoistea de langa casa lor - VIDEO

Mirosul neplacut care i-a tinut mai bine de 10 ani in casa, acum i-a scos in strada. Locatarii unui bloc din Soroca se plang ca nu mai rezista din cauza izului care vine de la gunoistea de langa casa lor. Acestia dau vina pe Derictia locativ-comunala, in gestiunea careia s-ar afla. Responsabilii de acolo spun ca sunt in cautarea unor solutii.