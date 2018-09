Miscarea de Rezistenta ACUM a protestat in fata Parlamentului. Participantii au cerut demisia ex-ministrului Valentina Buliga: "Jos coruptia. Cere-ti scuze. Demisia, Buliga" - FOTO

"Suntem impotriva acestor faradelegi, sa intoarca banii. Doamna Buliga minte, cica ea a vrut sa-l ierte, insa procurorul nu a vrut", spune unul dintre organizatori.

"Omul a fost fortat sa actioneze asa cum a actionat, a fost provocat de guvernare. Tara ramane subjugata. Deputatii sunt primii candidati la un tratament psihiatric. Ei demonstreaza ca au dereglari psihice. Au uitat de drepturile omului", a adaugat un alt manifestant.

"Am iesit la protest ca sa le reamintim guvernantilor ca cetatenii nu vor accepta batjocura lor".

"A venit cu pomene, niste pelencute spalate sa le daruiasca la mame, rusine".

Cu pancarte in maini, pe care au scris: "Demisia Buliga", manifestatii adunati in fata legislativului au cerut demisia ex-ministrului Valentina Buliga. Protestul a fost organizata dupa ce pensionarul care acum patru ani a lovit-o peste fata pe Valentina Buliga pe cand aceasta era ministra muncii, a primit castig de cauza la CEDO.

Era mai 2014, cand Valentina Buliga, pe atunci ministra muncii, se afla intr-o vizita la Glodeni, unde s-a intalnit cu localnicii. Printre ei se afla si Mihail Dogotari, care s-a plans ca primeste o pensie prea mica.





Batranul spune ca asta l-a infuriat asa ca a lovit-o peste fata pe ministra. A fost pornita o cauza penala, iar ulterior s-a decis ca Mihail Dogotari trebuie sa fie internat la spitalul de psihitrie din capitala. Batranul sustine ca s-a impotrivit si a fost dus fortat, unde a fost tinut 7 zile. Rudele s-au adresat avocatilor de la PROMO-LEX.





Alexandru POSTICA, AVOCAT PROMO-LEX: "Neavand la baza niciun suport. Aceasta persoana nu prezenta devieri comportamentale. Nu a fost la evidenta medicului psihiatrului. Am fost nevoiti sa ne adresam la CEDO.“





Cazul a ajuns la Curtea Europeana a Drepturilor Omului la inceputul anului 2015, iar astazi pe pagina oficiala a institutiei a fost publicata hotararea. In document se mentioneaza ca reclamantul s-a plans pe coeficientul gresit in baza caruia a fost facut calculul pentru pensie. In replica, ministra l-a intrebat intr-o maniera ironica daca a inteles sensul propriilor cuvinte.





CEDO i-a dat castig de cauza barbatului si a decis ca prin internarea fortata la spitalul de psihiatrie a barbatului a avut loc violarea conventiei europene, mai exact a articolului 5.





In baza deciziei de la CEDO, guvernul este obligat sa-i plateasca lui Mihail Dogotari 6 mii de euro despagubiri si 1680 de euro pentru cheltuieli si costuri.

Sursa poze: captura privesc.eu