Miscarea Juristilor Ortodocsi din Moldova va da in judecata Ministerul Sanatatii si cel al Educatiei pentru ordinul care prevede ca elevii nevaccinati sa nu fie admisi in institutiile de invatamant - VIDEO

Miscarea Juristilor Ortodocsi este nemultumita de hotararea Ministerului Sanatatii si a Ministerului Educatiei de a interzice scolarizarea copiilor nevaccinati. Membrii acesteia spun ca ordinul sfideaza normele internationale si constitutionale la invatatura.

Elena BITCA, MEMBRA A MISCARII JURISTILOR ORTODOCSI DIN MOLDOVA: ”Consideram abuziva decizia Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii de a nu permite scolarizarea copiilor nevaccinati. Ministerul Educatiei nu a venit cu o propunere de solutionare si de asigurare la educatie a copiilor nevaccinati. Acestia spun ca vor ataca in judecata cele doua ministere."

Elena BITCA, MEMBRA A MISCARII JURISTILOR ORTODOCSI DIN MOLDOVA: ”Vom cere sa publice in presa audio video timp de o saptamana a unui comunicat in care sa ceara scuze publice parintilor carora li s-a refuzat scolarizarea copiilor, vom cere daune morale consistente. Vom merge pana la CEDO.”

Solicitarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa la care au fost invitati cativa parinti care au refuzat vaccinarea copiilor, dar si un teolog si un jurist din Romania. Aceasta femeie din raionul Floresti are doi copii de 6 si 10 ani si sustine ca i s-a spus ca cel mai mare va fi exmatriculat din scoala pentru ca nu are vaccina contra rujeolei.

”A venit ordin de la minister. A spus ca saptamana aceasta daca nu fac vaccina va fi exmatriculat din scoala. Fetita de 6 ani nu are nici o vaccina, baietelul de la 6 ani nu l-am vaccinat.”

Elena Bitca, jurista miscarii, sustine ca lista localitatilor in care copiilor le-a fost interzis accesul in scoala este mult mai mare.

Elena BITCA, MEMBRA A MISCARII JURISTILOR ORTODOCSI DIN MOLDOVA: ”Avem copii din Ocnita, Ceadar-Lunga, Sttefan Voda, care din 1 septembrie stau acasa. Copiii nu merg la scoala, iar in Ceadar-Lunga directorul scolii a spus daca aduceti copilul la scoala eu anunt politia, va sta la usa si va fi scos inafara institutiei de invatamant.”

Reprezentantii Ministerului Sanatatii nu au fost de gasit pentru a comenta acuzatiile, iar serviciul de presa de la Ministerul Educatiei ne-a declarat ca ordinul a fost semnat in baza legii si nu cunoaste despre cazuri in care copiilor le-a fost interzis accesul in scoli. Despre imunizare s-a discutat azi si la sedinta primariei.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Voi efectua o vizita la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru a verifica.”

Datele oferite saptamana trecuta de Ministerul Educatiei arata ca aproape 5 mii de copii nu au fost vaccinati, dintre care 1900 au contraindicatii. Miscarea Juristilor Ortodocsi este cunoscuta si pentru solictarea anterioara de excludere a educatiei sexuale din scoli.