Mister World Moldova 2016, Anatolie Jalba, cercetat penal pentru trafic de droguri intr-un club din capitala: a fost retinut in flagrant impreuna cu un fost politist si un alt barbat - VIDEO

Politia a anuntat astazi printr-un comunicat ca un bodybuilder si un fost ofiter Fulger a fost retinut in timp ce vindeau ecstasy in capitala. O publicatie de la noi a scris ca ar fi vorba de Jalba, lucru care ulterior a fost confirmat de politie.

In cadrul perchezitiilor au fost gasite 900 de pastile in valoare de aproximativ 200 de mii de lei, care urmau sa fie vandute in localurile din capitala, spun politistii. Suspectii au varstele cuprinse intre 21 si 33 de ani, iar acum se afla in arest in izolator. Ei risca pana la 15 ani de inchisoare.