Mister World Moldova 2016, Anatolie Jalba cercetat penal pentru trafic de droguri ramane dupa gratii. Magistratii de la Curtea de Apel i-au mentinut mandatul de arest - VIDEO

Anatolie Jalba a fost retinut in flagrant impreuna cu un fost politist si un alt barbat joia trecuta. Este suspectat ca ar fi incercat sa vanda sute de pastile de ecstasy intr-un club din capitala. In cadrul perchezitiilor au fost gasite 900 de pastile in valoare de aproximativ 200 de mii de lei.

Suspectii au varstele cuprinse intre 21 si 33 de ani si risca pana la 15 ani de inchisoare. Anterior, avocata fotomodelului declara ca Jalba este nevinovat si ca dosarul sau este unul fabricat, insa nu a oferit mai multe detalii.