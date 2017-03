Misterul aproape ca a fost dezlegat. Ce transporta balonul bizar, surprins de localncii unui sat din Nisporeni: genistii au terminat verificarile - FOTO

Potrivit sefului IP Nisporeni, Nicanor Ciochina, specialistii au terminat controlul, iar pachetul nu prezenta niciun pericol.

"A fost gasit un GPS, un telefon si o camera video. Deci, incarcatura are un sistem de GPS si printr-un semnal prin telefon automat elibereaza incarcatura."



Oamenii legii spun ca ar putea fi vorba de o metoda de a transporta marfuri de contrabanda, insa incarcatura nu a fost gasita.

Primarul satului Siscani ne-a spus ca a observat balonul in aceasta dimineata, in timp ce se ducea la munca. Vazandu-l agatat in crengi, a chemat cativa localnici pentru a-l da jos. Ulterior, pachetul a fost dus la primarie.