Mita de 380 de mii de dolari. Numele persoanelor retinute de CNA si PA pentru privatizare ilicita a unor terenuri din oraselul Codru - ZdG.md

Centrul National Anticoruptie anunta ca procurorii anticoruptie si ofiterii CNA au retinut doua persoane, locuitori ai capitalei, intr-un dosar de trafic de influenta. Acestia sunt banuiti ca ar fi intermediat o afacere cu terenuri din oraselul Codru. Sub pretextul coruperii mai multor functionari, banuitii ar fi cerut 380 000 de dolari. in prezent, ambii se afla in custodia CNA, scrie ZdG.md.