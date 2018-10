Mita de la Orhei pentru un procuror si un judecator, intermediata de un avocat - ZdG.md

Un procuror, absolvent al Institutului National al Justitiei, un judecator, numit in functie acum un an, si un avocat, fost procuror in Procuratura Orhei, sunt anchetati de Procuratura Anticoruptie pentru corupere pasiva si activa. Procurorul si judecatorul ar fi pretins, prin intermediul avocatului, 3, respectiv 2 mii de euro pentru a recalifica faptele unui inculpat invinuit de punerea in circulatie a drogurilor, scrie ZdG.md