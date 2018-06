Mitropolia Moldovei s-a autosesizat in urma scandalului de la biserica „ Invierea Domnului”, unde s-ar percepe taxe de mii de lei de la oameni: "Am receptionat un proces verbal" - VIDEO

Vadim CHEIBAŞ, SECRETAR MITROPOLIA MOLDOVEI: "Ne-am autosesizat atat din reportaj, cat si in urma unui demers, inaintat de catre un grup de initiativa. Astazi, am receptionat un proces verbal, in urma unei adunari.„

Plangerea ar fi fost depusa de catre un grup de enoriasi, care merg des la biserica de la cimitirul „ Sf. Lazar.”. Oamenii s-au adunat ieri acolo si au decis sa trimita o scrisoare catre Mitropolie. Vadim Cheibas a declarat ca acest caz este investigat, iar mitropolitul Vladimir va lua o decizie cel mult intr-o saptamana. Totodata, el a mentionat ca despre problema se stia inaintea izbucnirii scandalului.

Vadim CHEIBAŞ, SECRETAR MITROPOLIA MOLDOVEI: "Dureaza acest conflict, aceste nemultumiri. Au fost anuntate anumite preintampinari."

„Despre taxele mari de la biserica „Invierea Domnului” am aflat de la un preot, care s-a plans ca administratoarea ar cere sume exagerate de la oameni pentru slujbe.

PREOT: "Ea se uita cum omul este imbracat.„

Am mers cu o camera ascunsa la biserica, pentru a vedea cat costa o slujba de inmormantare. Administratoare ne-a luat la intrebari, iar apoi a cerut 4 mii de lei. 2 iunie

In fata camerei, Elena Jardan a spus ca enoriasii ar fi indemnati sa dea cat pot. Femeia ne-a mai spus ca parohul bisericii este Mitropolitul Vladimir, care ar sti despre taxele cerute de la enoriasi.