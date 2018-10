Mitropolia Moldovei va ramane in continuare supusa Bisericii Ortodoxe Ruse. Ce spune Igor Dodon

Aceasi pozitie a impartasit-o pe facebook si seful statului, care obisnuia sa mearga in pelerinaj pe muntele Athos. Igor Dodon a scris ca regreta profund cele intamplate si se arata ingrijorat, insa sustine in totalitate decizia Bisericii Ortodoxe Ruse. Acesta a subliniat ca Moldova a fost si va ramane sub teritoriul Canonic al Mitropoliei Moscovei.