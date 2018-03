Mizeria din pasajele subterane din capitala a ajuns, in sfarsit, in atentia autoritatilor municipale. La primarie a fost prezentat un proiect de renovare a patru pasaje: vor avea pereti de granit si intrari de sticla - VIDEO

Mizeria din pasajele subterane din capitala a ajuns, in sfarsit, in atentia autoritatilor municipale. Astazi la primarie a fost prezentat un proiect de renovare a patru pasaje. Acestea vor avea pereti de granit si intrari de sticla. Cat despre celelalte xx subterane nu s-a discutat, asa ca acestea vor mai ramane in starea deplorabila in care sunt acum.