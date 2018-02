Moarte cumplita pentru un moldovean stabilit de cativa ani in SUA. Barbatul in varsta de 44 de ani a fost lovit mortal de un vehicul care matura strada. Politia: s-ar fi aplecat ca sa-si lege sireturile, iar soferul nu l-a observat - VIDEO

Accidentul s-a produs luni in orasul Bellevue, din statul Washington. Presa americana scrie ca barbatul mergea pe o strada aflata in apropierea unui santier. S-ar fi aplecat sa-si lege sireturile, iar in acel moment a fost lovit de o autospeciala.

”Soferul nu a vazutpietonul. Barbatul a fost lovit de autospeciala si a murit.”

Identitatea victimei a fost stabilita ieri. Presa americana scrie ca este vorba despre un barbat in varsta de 44 de ani. Expertiza medicala a aratat ca acesta a decedat din cauza ranilor la cap si piept.

Jurnalistii au aflat ca moldoveanul a plecat in Statele Unite in anul 2006 si ca in trecut a scris muzica si a cantat piese religioase. In ultima perioada, insa, barbatul a lucrat ca sofer de camion pe curse lungi.

Sursa mai noteaza ca el a fost casatorit de doua ori. Din prima casatorie avea doi fii de opt si 14 ani, iar a doua sotie este insarcinata. Politia spune ca investigatiile in acest caz ar putea dura cateva luni.